Генеральный примар Ион Чебан 16 мая распорядился отстранить от должности руководство предприятия «Зеленое хозяйство».

Решение принято в связи с трагедией, произошедшей 14 мая в парке “Алунел”, когда двухлетний ребенок погиб из-за упавшей на коляску части дерева.

«Начато служебное расследование, и отчет будет представлен в течение трех дней. К среде официальные лица должны предоставить все подробности субботней трагедии. На этот период прошу отстранить руководство “Зеленого хозяйства” от процесса управления и отстранить от должности директора этого предприятия», – заявил примар Ион Чебан в понедельник на совещании служб примэрии.

На произошедшую трагедию отреагировали во фракции ПСРМ в Мунсовете Кишинёва.

“Мы приняли во внимание отстранение руководства “Зелёного хозяйства”, однако в целях системного решения проблемы требуем от примэрии Кишинева и руководства муниципального предприятия “Зеленое хозяйство” принять срочные меры для предотвращения повторения трагедии”, – написал на своей странице в социальной сети председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов.

Фракция ПСРМ в МСК просит Агентство окружающей среды публично предоставить информацию о запросах “Зелёного хозяйства” на спил деревьев и ответах Агентства по охране окружающей среды, а также подготовить предложения по изменению регламента о зелёных насаждениях и в случае необходимости – предложения по изменению закона о зелёных насаждениях.

“Считаем создавшуюся бюрократическую ситуацию невозможности оперативного спила аварийного дерева абсурдным и призываем государственные и муниципальные институты, а также депутатов Парламента Республики Молдова оперативно внести изменения в законодательство,” – подчеркнул глава фракции ПСРМ.

Между тем, кишиневская прокуратура возбудила уголовное дело по факту «невыполнения или ненадлежащего исполнения госслужащими своих обязанностей в результате халатного или неосознанного отношения к ним, повлекшее смерть человека».

Представители прокуратуры заверили, что расследование будет проходить оперативно, а виновные понесут наказание в соответствии с законом.