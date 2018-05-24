В свете очередной электоральной победы в Бельцах, лидер «Нашей Партии» остаётся в молдавской политике и намерен вернуться на родину

В воскресенье бельчане отда­ли более 60 процентов голосов кандидату от НП Николаю Гри­горишину на выборах примара. Этот результат вдохновил даже тех, кто давно опустил руки, не веря в возможность противосто­ять власти ДПМ и Влада Плахот­нюка.

Ради единой цели

Как, собственно, неоднократно утверждал Усатый, Бельцы действитель­но остаются в Молдове «другим» горо­дом. Поздно вечером в воскресенье, ког­да победа (в сущности, триумфальная) Николая Григоришина стала очевидной, лидер «Нашей Партии» не скрывал своей радости и удовлетворения.

«Наша победа в Бельцах ещё раз подтвердила: люди хотят изменений в республике. Хотят видеть честность, а не тех, кто грабит страну, дурит всех обещаниями, а потом просто организует себе уютный бизнес…

Нынешний результат в Бельцах – это серьёзная победа накануне парла­ментских выборов. Ребята, те, кто не дрогнул и остался с Николаем Григо­ришиным в Муниципальном совете, вы – настоящие чемпионы. Победители! Спасибо вам!

И, конечно же, моя бесконечная бла­годарность – бельчанам. Вы не только вновь доказали, что северная столица Молдовы – особый, «другой» город. Вы продемонстрировали самое важное: когда мы собираемся вместе, сплачи­ваемся ради единой цели, мы представ­ляем собой сокрушительную силу…», – эмоционально заявил Усатый в одном из своих традиционных «прямых эфиров» в Сети.

Николай Григоришин свою вос­кресную победу во многом связывает с именем лидера НП, несмотря ни на что, по-прежнему остающегося реальной фигурой в молдавской политике.

«Дорогие бельчане! Огромное спа­сибо за оказанное доверие. Вы верите Ренато Усатому, а значит, верите и его команде. И мы вас не подведём. Мы всегда будем рядом, чтобы изо всех сил трудиться на благо Бельц», – пообещал Григоришин.

Город, не сдавшийся на милость ДПМ

Значение нынешних выборов в Бель­цах стало кристально ясным уже в поне­дельник утром.

«Пардон, господин Плахотнюк, но вы не будете решать, кому управлять на­шим городом. Это вам, в конце концов, не Кишинёв…», – видимо, так следует интерпретировать «посыл» бельчан, от­давших более 60% голосов кандидату от «Нашей Партии» Григоришину. Который, давайте это чётко понимать, конкуриро­вал отнюдь не с другими официальными кандидатами на пост мэра Бельц, а с Демократической партией и её хозяи­ном, вознамерившимся взять под свой полный контроль непокорную северную столицу.

С первых чисел этого года мы наблю­дали (без особого удивления, впрочем), как Демпартия и её присные громят нор­мально функционировавшую бельцкую мэрию и тамошний Муниципальный со­вет. Откровенно бандитских методов – подкупа, шантажа, прямых угроз – никто не стеснялся, ими, кажется, даже брави­ровали. Под конец бельцкие «демокра­ты» взялись «ломать» уже и журналистов местного телевизионного канала. Город был обязан сдаться на милость ДПМ и её хозяина.

А сегодня на фоне результата Гри­горишина уже кажется поразительным: неужели эти люди и правда рассчитыва­ли взять Бельцы силой? ДПМ серьёзно держала бельчан за безмозглых пожира­телей новостей Publika TV, не способных принимать самостоятельные решения? Ну что ж, тем холоднее вчерашний ушат воды…

Без ложного пафоса, 20 мая Бельцы окончательно оформились как главный в Молдове символ непокорности, проти­востояния авториторизму центральной власти, а если называть вещи своими именами, – лично Владимиру Плахотню­ку и его Демпартии.

«Плахотнюк не всесилен…»

Вице-председатель «Нашей Пар­тии», известный молдавский публицист Дмитрий Чубашенко также склонен рас­сматривать итоги выборов в двух глав­ных городах Молдовы далеко не только в качестве «разовых» электоральных со­бытий.

«Главный итог досрочных выборов градоначальников Кишинева и Бельц за­ключается в том, что Плахотнюк не все­силен, что его режиму можно и нужно со­противляться и что его можно побеждать даже в условиях захваченного государ­ства», – утверждает Чубашенко.

По его мнению, в минувшее воскре­сенье Координатор проиграл вчистую…

В столице фаворитка Плахотнюка Сильвия Раду не прошла во второй тур, несмотря на сумасшедшую поддержку со стороны административных и медий­ных структур лидера ДПМ, нескончае­мый поток фейковых новостей, липовых соцопросов и незаконных прослушек.

В Бельцах для Плахотнюка все еще хуже, несмотря на тот погром, который устроила кишиневская мафия в север­ной столице.

Итоги выборов в Кишиневе и Бельцах означают, что, как минимум, 13 одно­мандатных округов полностью выходят из-под контроля Плахотнюка на пар­ламентских выборах. Это очень много. Провал в Кишиневе и Бельцах окажет деморализующее влияние на «независи­мых» одномандатников, которых Плахот­нюк плеткой будет гнать на выборы в ре­гионах. Усилится грызня внутри ДПМ за счастливые проходные билеты в первую десятку партийного списка, потому что в одномандатных округах демократам де­лать нечего», – считает зампред НП.

Чубашенко вновь повторяет давно им высказанную мысль, что у человека с клеймом «Кандидат Плахотнюка» на лбу в Молдове всё меньше перспектив.

«Как Раду ни старалась отмыться от имиджа человека Плахотнюка, ей это так и не удалось. Бельцкую бригаду демо­кратических отморозков можно просто разогнать за проявленные идиотизм и профнепригодность.

Несмотря на захваченный характер государства, несмотря на репрессии, к которым прибегает правящий режим в отношении оппозиции, несмотря на под­куп, шантаж, запугивание, селективную юстицию, геббельсовскую пропаган­ду, беспредел «правонарушительных» структур, несмотря на все это достиже­ние стратегической цели, которая се­годня объединяет всех граждан Молдо­вы, – освободить нашу страну от режима Плахотнюка – реально. Доказано Киши­невом и Бельцами…», – резюмировал Чубашенко.

«Пример Бельц воодушевляет»

Любопытно, что аналогичные выво­ды сегодня делают и, так сказать, на­блюдатели «из вне». Бывший спецпред­ставитель РМ в Совете Европы и ООН, политический аналитик Алексей Тулбуре отмечает, что «мы всё ещё способны по­стоять за себя»…

«В воскресенье были опровергнуты все прогнозы пропагандистов холдинга Плахотнюка и по Кишинёву, и по Бель­цам. Сегодня совершенно очевидно, что все эти «предсказания» были наце­лены на демотивацию электората. И в каком-то смысле это удалось: многие не верили в честные выборы и не пош­ли голосовать. Но в целом люди смог­ли опрокинуть эту тактику Плахотнюка, и этот результат имеет очень большое значение для всех нас.

Итоги выборов в Бельцах и Кишинё­ве, по сути, доказали, что мы ещё спо­собны постоять за себя, что молдавский избиратель не разучился правильно ана­лизировать ситуацию и принимать разу­мные решения…», – говорит Тулбуре.

В этом смысле северная столица Молдовы, по его мнению, стала настоя­щим символом непокорности.

«Для меня, как, наверное, и для мно­гих, Бельцы стали образцом того, как надо сопротивляться давлению, атакам, угрозам – которые в последние месяцы ежедневно шли в адрес членов местного Муниципального совета. И люди в ответ явили замечательный пример стойкости, мужества. И в итоге победили вместе с бельчанами.

Результат этих выборов многим вер­нул надежду. Более того, многие пере­смотрели своё отношение и к грядущим парламентским выборам. Я сам не раз высказывался о том, что в условиях, ког­да всё в стране контролируется одной партией, захватившей ресурсы и раз­вязавшей репрессии против оппозиции, выборы следует бойкотировать. Но ока­залось, что даже в таких условиях мож­но бороться и побеждать. Что можно со­противляться, эффективно нейтрализуя кандидатов от воровской власти. Что, в конце концов, не так силён Плахотнюк, как слабы мы сами, когда поддаёмся шантажу и угрозам. Но стоит лишь проя­вить стойкость, как все его ресурсы, все его деньги, весь его контроль становит­ся бесполезным.

Вот поэтому нынешний пример Бельц воодушевляет…», – признаётся Тулбуре.

А вот как комментирует результаты воскресных выборов в Молдове дирек­тор кишиневского Института стратегиче­ских инициатив Владислав Кульминский, которого охотно цитирует влиятельное российское издание «КоммерсантЪ»:

«Это провал правящей партии, по­пулярность которой среди избирателей остается на стабильно низком уровне. На нее работает множество хорошо оплачи­ваемых политтехнологов. Но ничего не помогает. Провал в двух самых больших городах Молдовы означает, что из-под ног демократов начинает уходить почва и никакие манипулятивные технологии не работают»…

Проваленное задание Пырлога

Довольно символичным можно счи­тать и то, что в самый канун выборов пришла интересная новость: Усатый полностью снят с международного ро­зыска по линии Интерпола.

«Это событие, которого я ждал боль­ше девяти последних месяцев. Была проведена огромная работа за преде­лами Молдовы.

Буквально за 40 минут до моего выступления в Бельцах, на марше «За честные выборы», патриотически на­строенные офицеры МВД сообщили мне хорошую новость. Эта новость хорошая для меня и очень плохая для их начальни­ков и всего руководства Молдовы. Более девяти месяцев я ждал этого дня. В тече­ние всего этого времени была продела­на огромная работа моими адвокатами из Молдовы и Великобритании, которые должны были довести всю правду о бес­предельном молдавском правосудии до всех международных организаций. Спе­циальная комиссия Интерпола, в кото­рую входят полицейские из разных стран мира, изучала все материалы моего уго­ловного дела в Молдове и основания для подачи меня в международный розыск. Сегодня все страны мира, входящие в Interpol, были уведомлены о том, что я полностью удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске по их линии. Получается инте­ресная ситуация… Я снят с междуна­родного розыска по линии Интерпол, но продолжаю оставаться в национальном розыске. Виталий Пырлог провалил свое главное задание…», – заявил лидер «На­шей Партии».

Чуть позднее, в эфире авторской программы Натальи Морарь, Усатый и вовсе заявил, что ещё до наступления осени он намерен вернуться на родину.

«Я обещал, что, если «Наша Пар­тия» проиграет выборы в Бельцах, я уйду из молдавской политики. Значит, сейчас, после победы Григоришина, я обязан вернуться. В Молдове послед­ние полтора года жизнь был сплошь чёрно-белой, а я должен вновь сделать её цветной. И поверьте, я с этой зада­чей справлюсь.

Я не просто остаюсь в молдавской политике, я буду «растворителем», кото­рый разбавит все эти «цвета», к которым вы привыкли», – с полушутливым намё­ком пообещал Усатый.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.