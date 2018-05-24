Ренато Усатый: «Вместе мы – сокрушительная сила!»
В свете очередной электоральной победы в Бельцах, лидер «Нашей Партии» остаётся в молдавской политике и намерен вернуться на родину
В воскресенье бельчане отдали более 60 процентов голосов кандидату от НП Николаю Григоришину на выборах примара. Этот результат вдохновил даже тех, кто давно опустил руки, не веря в возможность противостоять власти ДПМ и Влада Плахотнюка.
Ради единой цели
Как, собственно, неоднократно утверждал Усатый, Бельцы действительно остаются в Молдове «другим» городом. Поздно вечером в воскресенье, когда победа (в сущности, триумфальная) Николая Григоришина стала очевидной, лидер «Нашей Партии» не скрывал своей радости и удовлетворения.
«Наша победа в Бельцах ещё раз подтвердила: люди хотят изменений в республике. Хотят видеть честность, а не тех, кто грабит страну, дурит всех обещаниями, а потом просто организует себе уютный бизнес…
Нынешний результат в Бельцах – это серьёзная победа накануне парламентских выборов. Ребята, те, кто не дрогнул и остался с Николаем Григоришиным в Муниципальном совете, вы – настоящие чемпионы. Победители! Спасибо вам!
И, конечно же, моя бесконечная благодарность – бельчанам. Вы не только вновь доказали, что северная столица Молдовы – особый, «другой» город. Вы продемонстрировали самое важное: когда мы собираемся вместе, сплачиваемся ради единой цели, мы представляем собой сокрушительную силу…», – эмоционально заявил Усатый в одном из своих традиционных «прямых эфиров» в Сети.
Николай Григоришин свою воскресную победу во многом связывает с именем лидера НП, несмотря ни на что, по-прежнему остающегося реальной фигурой в молдавской политике.
«Дорогие бельчане! Огромное спасибо за оказанное доверие. Вы верите Ренато Усатому, а значит, верите и его команде. И мы вас не подведём. Мы всегда будем рядом, чтобы изо всех сил трудиться на благо Бельц», – пообещал Григоришин.
Город, не сдавшийся на милость ДПМ
Значение нынешних выборов в Бельцах стало кристально ясным уже в понедельник утром.
«Пардон, господин Плахотнюк, но вы не будете решать, кому управлять нашим городом. Это вам, в конце концов, не Кишинёв…», – видимо, так следует интерпретировать «посыл» бельчан, отдавших более 60% голосов кандидату от «Нашей Партии» Григоришину. Который, давайте это чётко понимать, конкурировал отнюдь не с другими официальными кандидатами на пост мэра Бельц, а с Демократической партией и её хозяином, вознамерившимся взять под свой полный контроль непокорную северную столицу.
С первых чисел этого года мы наблюдали (без особого удивления, впрочем), как Демпартия и её присные громят нормально функционировавшую бельцкую мэрию и тамошний Муниципальный совет. Откровенно бандитских методов – подкупа, шантажа, прямых угроз – никто не стеснялся, ими, кажется, даже бравировали. Под конец бельцкие «демократы» взялись «ломать» уже и журналистов местного телевизионного канала. Город был обязан сдаться на милость ДПМ и её хозяина.
А сегодня на фоне результата Григоришина уже кажется поразительным: неужели эти люди и правда рассчитывали взять Бельцы силой? ДПМ серьёзно держала бельчан за безмозглых пожирателей новостей Publika TV, не способных принимать самостоятельные решения? Ну что ж, тем холоднее вчерашний ушат воды…
Без ложного пафоса, 20 мая Бельцы окончательно оформились как главный в Молдове символ непокорности, противостояния авториторизму центральной власти, а если называть вещи своими именами, – лично Владимиру Плахотнюку и его Демпартии.
«Плахотнюк не всесилен…»
Вице-председатель «Нашей Партии», известный молдавский публицист Дмитрий Чубашенко также склонен рассматривать итоги выборов в двух главных городах Молдовы далеко не только в качестве «разовых» электоральных событий.
«Главный итог досрочных выборов градоначальников Кишинева и Бельц заключается в том, что Плахотнюк не всесилен, что его режиму можно и нужно сопротивляться и что его можно побеждать даже в условиях захваченного государства», – утверждает Чубашенко.
По его мнению, в минувшее воскресенье Координатор проиграл вчистую…
В столице фаворитка Плахотнюка Сильвия Раду не прошла во второй тур, несмотря на сумасшедшую поддержку со стороны административных и медийных структур лидера ДПМ, нескончаемый поток фейковых новостей, липовых соцопросов и незаконных прослушек.
В Бельцах для Плахотнюка все еще хуже, несмотря на тот погром, который устроила кишиневская мафия в северной столице.
Итоги выборов в Кишиневе и Бельцах означают, что, как минимум, 13 одномандатных округов полностью выходят из-под контроля Плахотнюка на парламентских выборах. Это очень много. Провал в Кишиневе и Бельцах окажет деморализующее влияние на «независимых» одномандатников, которых Плахотнюк плеткой будет гнать на выборы в регионах. Усилится грызня внутри ДПМ за счастливые проходные билеты в первую десятку партийного списка, потому что в одномандатных округах демократам делать нечего», – считает зампред НП.
Чубашенко вновь повторяет давно им высказанную мысль, что у человека с клеймом «Кандидат Плахотнюка» на лбу в Молдове всё меньше перспектив.
«Как Раду ни старалась отмыться от имиджа человека Плахотнюка, ей это так и не удалось. Бельцкую бригаду демократических отморозков можно просто разогнать за проявленные идиотизм и профнепригодность.
Несмотря на захваченный характер государства, несмотря на репрессии, к которым прибегает правящий режим в отношении оппозиции, несмотря на подкуп, шантаж, запугивание, селективную юстицию, геббельсовскую пропаганду, беспредел «правонарушительных» структур, несмотря на все это достижение стратегической цели, которая сегодня объединяет всех граждан Молдовы, – освободить нашу страну от режима Плахотнюка – реально. Доказано Кишиневом и Бельцами…», – резюмировал Чубашенко.
«Пример Бельц воодушевляет»
Любопытно, что аналогичные выводы сегодня делают и, так сказать, наблюдатели «из вне». Бывший спецпредставитель РМ в Совете Европы и ООН, политический аналитик Алексей Тулбуре отмечает, что «мы всё ещё способны постоять за себя»…
«В воскресенье были опровергнуты все прогнозы пропагандистов холдинга Плахотнюка и по Кишинёву, и по Бельцам. Сегодня совершенно очевидно, что все эти «предсказания» были нацелены на демотивацию электората. И в каком-то смысле это удалось: многие не верили в честные выборы и не пошли голосовать. Но в целом люди смогли опрокинуть эту тактику Плахотнюка, и этот результат имеет очень большое значение для всех нас.
Итоги выборов в Бельцах и Кишинёве, по сути, доказали, что мы ещё способны постоять за себя, что молдавский избиратель не разучился правильно анализировать ситуацию и принимать разумные решения…», – говорит Тулбуре.
В этом смысле северная столица Молдовы, по его мнению, стала настоящим символом непокорности.
«Для меня, как, наверное, и для многих, Бельцы стали образцом того, как надо сопротивляться давлению, атакам, угрозам – которые в последние месяцы ежедневно шли в адрес членов местного Муниципального совета. И люди в ответ явили замечательный пример стойкости, мужества. И в итоге победили вместе с бельчанами.
Результат этих выборов многим вернул надежду. Более того, многие пересмотрели своё отношение и к грядущим парламентским выборам. Я сам не раз высказывался о том, что в условиях, когда всё в стране контролируется одной партией, захватившей ресурсы и развязавшей репрессии против оппозиции, выборы следует бойкотировать. Но оказалось, что даже в таких условиях можно бороться и побеждать. Что можно сопротивляться, эффективно нейтрализуя кандидатов от воровской власти. Что, в конце концов, не так силён Плахотнюк, как слабы мы сами, когда поддаёмся шантажу и угрозам. Но стоит лишь проявить стойкость, как все его ресурсы, все его деньги, весь его контроль становится бесполезным.
Вот поэтому нынешний пример Бельц воодушевляет…», – признаётся Тулбуре.
А вот как комментирует результаты воскресных выборов в Молдове директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский, которого охотно цитирует влиятельное российское издание «КоммерсантЪ»:
«Это провал правящей партии, популярность которой среди избирателей остается на стабильно низком уровне. На нее работает множество хорошо оплачиваемых политтехнологов. Но ничего не помогает. Провал в двух самых больших городах Молдовы означает, что из-под ног демократов начинает уходить почва и никакие манипулятивные технологии не работают»…
Проваленное задание Пырлога
Довольно символичным можно считать и то, что в самый канун выборов пришла интересная новость: Усатый полностью снят с международного розыска по линии Интерпола.
«Это событие, которого я ждал больше девяти последних месяцев. Была проведена огромная работа за пределами Молдовы.
Буквально за 40 минут до моего выступления в Бельцах, на марше «За честные выборы», патриотически настроенные офицеры МВД сообщили мне хорошую новость. Эта новость хорошая для меня и очень плохая для их начальников и всего руководства Молдовы. Более девяти месяцев я ждал этого дня. В течение всего этого времени была проделана огромная работа моими адвокатами из Молдовы и Великобритании, которые должны были довести всю правду о беспредельном молдавском правосудии до всех международных организаций. Специальная комиссия Интерпола, в которую входят полицейские из разных стран мира, изучала все материалы моего уголовного дела в Молдове и основания для подачи меня в международный розыск. Сегодня все страны мира, входящие в Interpol, были уведомлены о том, что я полностью удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске по их линии. Получается интересная ситуация… Я снят с международного розыска по линии Интерпол, но продолжаю оставаться в национальном розыске. Виталий Пырлог провалил свое главное задание…», – заявил лидер «Нашей Партии».
Чуть позднее, в эфире авторской программы Натальи Морарь, Усатый и вовсе заявил, что ещё до наступления осени он намерен вернуться на родину.
«Я обещал, что, если «Наша Партия» проиграет выборы в Бельцах, я уйду из молдавской политики. Значит, сейчас, после победы Григоришина, я обязан вернуться. В Молдове последние полтора года жизнь был сплошь чёрно-белой, а я должен вновь сделать её цветной. И поверьте, я с этой задачей справлюсь.
Я не просто остаюсь в молдавской политике, я буду «растворителем», который разбавит все эти «цвета», к которым вы привыкли», – с полушутливым намёком пообещал Усатый.
Дмитрий ГАМАЮНОВ.