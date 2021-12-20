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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы готовят драконовские штрафы для попрошаек

Власти Молдовы готовят драконовские штрафы для попрошаек
20 декабря
22:30 2021
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Людей, которые просят милостыню на улицах, решили наказывать огромным штрафом. Правительство подготовило поправки в законодательство, которые предусматривают штраф до 1500 леев для лиц, которые просят на улицах и имитируют заболевание.

Минюст подготовил поправки в административный кодекс, в которых есть графа «милостыня, совмещаемая с симулированием инвалидности».

Таким образом, лицу, которое имитирует заболевание и просит милостыню, грозит штраф от 300 до 1500 леев или общественно – полезный труд до 60 часов.

Власти не уточняют, кто и каким образом будет проводит экспертизу на наличие заболевания.

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