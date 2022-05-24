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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ призывает граждан быть готовыми выйти с протестами на улицы

ПСРМ призывает граждан быть готовыми выйти с протестами на улицы
24 мая
11:25 2022
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Политическое шоу, организованное безответственной властью, которая не может дать людям хлеба. Так, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча прокомментировал обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона.

В то же время Влад Батрынча призвал граждан, сторонников ПСРМ, быть готовыми выйти на улицы и защищать демократию.

«Год назад я сообщал вам, что те, кто стремится к управлению, не смогут обеспечить результаты, и сегодня все сбылось. Результата для граждан нет, люди сталкиваются с бедностью, ценами, тарифами и неплатежеспособностью. Они бы подумали о программах поддержки населения. Но правительство не может дать хлеба, оно дает зрелища. Наших коллег, депутатов, коллег на территории, с каждым днем запугивают больше, чем во времена Плахотнюка, и ежедневно им угрожали уголовными делами (…) Мы сделали все возможное, чтобы расследовать кражу миллиардов, поэтому мы будем протестовать еще больше, мы будем защищать каждого коллегу и не допустим эти шоу», — сказал Батрынча.

Влад Батрынча также говорит, что сегодняшняя акция была спланирована, а за ней стоят «кукловоды», которые хотят дестабилизации в стране.

«Они назначили на высокие посты в системе правосудия удобных людей, и сегодня они делают шоу. Сегодня мы хорошо понимаем, что шоу планировали в течение длительного времени, поэтому президент Республики Молдова Майя Санду не в стране. Это тривиальный политический подарок (…) Это опасная игра, те, кто идет против оппозиции, хотят дестабилизации», – отметил Влад Батрынча.

Исполнительный секретарь ПСРМ также обратился к дипломатическим миссиям в стране, а также к международным организациям с просьбой вмешаться и остановить установление нового антидемократического режима в Республике Молдова.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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