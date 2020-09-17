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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 сентября 1170 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 сентября 1170 смертельных случаев
17 сентября
19:56 2020
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В течение прошедшего дня, 17 сентября, зарегистрированы еще 11 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 82-летняя женщина из Резинского района, 71-летний мужчина из Сорокского района, 71-летняя женщина из Фалештского района, 53-летняя женщина из Унгенского района, 62-летний мужчина из Новоаненского района, 53-летний мужчина из Страшенского района, 70-летний мужчина из Новоаненского района, 70-летняя женщина из муниципия Кишинев, 75-летний мужчина из района Ниспорень, 67-летний мужчина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева. На вечер 17 сентября 33239 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1170 человек умерли от инфекции.

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