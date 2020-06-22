Правительство укрепляет меры социальной защиты супругов и детей участников боевых действий. Согласно законопроекту, разработанному минздравом, супруги участников Второй мировой войны и боевых действий в мирное время, а также их дети до 18 лет получат право раз в три года воспользоваться бесплатными путевками в санатории.

Правом на санаторное лечение эти лица воспользуются вне зависимости от того, способны они к трудовой деятельности или нет. Также исключено условие о повторном браке. Нововведение обойдется бюджету ежегодно в 752,1 тысяч леев для 307 человек.