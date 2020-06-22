Понедельник, 22 июня 2020, 13:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове семьи ветеранов получат бесплатные путевки в санатории

22 июня
12:11 2020
Версия для печати

Правительство укрепляет меры социальной защиты супругов и детей участников боевых действий. Согласно законопроекту, разработанному минздравом, супруги участников Второй мировой войны и боевых действий в мирное время, а также их дети до 18 лет получат право раз в три года воспользоваться бесплатными путевками в санатории.

Правом на санаторное лечение эти лица воспользуются вне зависимости от того, способны они к трудовой деятельности или нет. Также исключено условие о повторном браке. Нововведение обойдется бюджету ежегодно в 752,1 тысяч леев для 307 человек.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,32+0,68%
EUR19,44+1,10%
GBP21,52+1,32%
UAH0,65+0,48%
RON4,01+1,05%
RUB0,25+1,08%

Курсы валют в MDL на 22.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд