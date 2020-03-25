Бывший демократ, а теперь лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду начал размещать в социальных сетях странные, неадекватные посты.

В частности, депутат написал, что все молдавские гастарбайтеры имеют право вернуться на родину, и их не в чем винить. «Они уехали не из-за хорошей жизни, а для того, чтобы помочь семьям и, косвенно, стране», – глубокомысленно рассуждает в соцсетях Канду. Это как доказывать окружающим, что Волга впадает в Каспийское море.

Бывший член правительства Александр Муравский назвал экс-демократа демагогом, передергивающим понятия. По его словам никто соотечественникам не запрещает вернуться домой. Тому доказательства – чартеры во Францию, Италию, Турцию, Россию, отправляющиеся за «зависшими» там гастарбайтерами.

«Но! Если у наших соотечественников, решивших поискать лучшей доли под другим солнцем, есть чувство ответственности, то они постараются воздержаться от возвращения домой в это время… Если же они все-таки вернутся домой, то должны беспрекословно выполнять предписания власти и выдерживать полный карантин, а не шляться по друзьям, устраивать дни рождения и прочие пьянки», – написал в социальных сетях Муравский.