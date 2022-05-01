Пекин вновь столкнулся со вспышкой ковида
Жители Пекина должны будут показать негативный тест на ковид, чтобы посетить публичные места города, сообщает ВВС.
За два года пандемии планета прошла все стадии принятия, начиная от яростного сопротивления и демонстраций против масочного режима, до привычки носить с собой антисептик. Постепенно число зараженных коронавирусом уменьшалось и европейские государства вводили послабления за послаблениями. Когда жизнь на Западе практически вошла в привычное русло, Китай вновь столкнулся со вспышкой ковида. В прошлом месяце правительство КНР ввело в Пекине самый масштабный локдаун.
Китай вводит «нулевую стратегию», с целью полностью искоренить вирус. Начиная с 5 мая, жители Пекина обязаны будут предоставить негативный тест на коронавирус в общественном транспорте. Уже с 1 мая негативный тест необходимо будет предоставлять во всех общественных местах. На время с 1 по 4 мая работа всех ресторанов будет приостановлена. Такие жесткие меры впервые за период пандемии привели к общественному возмущению в Китае. Граждане выражают недовольство властями.