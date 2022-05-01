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Газета "Кишиневские новости"

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Пекин вновь столкнулся со вспышкой ковида

Пекин вновь столкнулся со вспышкой ковида
01 мая
19:15 2022
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Жители Пекина должны будут показать негативный тест на ковид, чтобы посетить публичные места города, сообщает ВВС.

За два года пандемии планета прошла все стадии принятия, начиная от яростного сопротивления и демонстраций против масочного режима, до привычки носить с собой антисептик. Постепенно число зараженных коронавирусом уменьшалось и европейские государства вводили послабления за послаблениями. Когда жизнь на Западе практически вошла в привычное русло, Китай вновь столкнулся со вспышкой ковида. В прошлом месяце правительство КНР ввело в Пекине самый масштабный локдаун.

Китай вводит «нулевую стратегию», с целью полностью искоренить вирус. Начиная с 5 мая, жители Пекина обязаны будут предоставить негативный тест на коронавирус в общественном транспорте. Уже с 1 мая негативный тест необходимо будет предоставлять во всех общественных местах. На время с 1 по 4 мая работа всех ресторанов будет приостановлена. Такие жесткие меры впервые за период пандемии привели к общественному возмущению в Китае. Граждане выражают недовольство властями.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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