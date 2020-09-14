На очередном заседании правительства вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев рассказал присутствующим о том, как идет в стране уборка хлопка, сообщает государственное информационное агентство «Хроника Туркменистана».

Традиционно с уточнениями выступил президент, с титулом Аркадаг (Покровитель), Гурбангулы Бердымухамедов. Он заявил, что современная уборочная техника просто напичкана электроникой и для ее «эффективной эксплуатации требуются особые знания, в том числе основ информатики». Несколькими днями ранее, перед началом уборки хлопка, Бердымухамедов осмотрел комбайны, и на одном из них даже прокатился. Любопытно, что до того, как придти в политику президент был деканом стоматологического факультета Туркменского медицинского института.

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