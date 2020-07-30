Он уже включен в Книгу рекордов Гиннесса

В Китае, как известно, любят масштабные сооружения. И хоть новый мост в стране не первый, там уже построены свыше двух тысяч подобных объектов, такого большого еще не было. Длина моста – 526 метров, предыдущий рекордсмен на целых 38 метров короче.

Строили мост в течение трех лет, работы не остановили ни праздники, ни пандемия. Обошлось уникальное сооружение более чем в тридцать семь миллионов евро.

Материалом для моста послужили несколько слоев толстого стекла, он способен выдержать одновременно около полутысячи человек. Сооружение соединяет три долины и, находясь на нем, можно полюбоваться красивыми окрестностями.

Власти провинции Гуандун, где расположен мост, надеются, что объект станет привлекательным для туристов, по нему можно будет совершать пешеходные и автомобильные экскурсии, он послужит ареной для занятий спортом и даже показов мод, передает Joinfo.ua.

Читайте также: Самые благоприятные дни августа 2020 года

Какие перемены принесет август в жизнь 3 знаков зодиака

Подарок судьбы: Самое важное, что получил каждый знак зодиака