Глава государства выразил уверенность, что открыта новая страница в современной истории Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе. Глава государства поздравил с этим событием всех граждан Республики Молдова.

– Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдовы. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей. У Молдовы есть будущее! – отметил он.

Напомним, законопроект был принят голосами 74 депутатов. В проекте были учтены 4 условия, за которые выступал президент и ПСРМ: избирательный порог остался на уровне 6%, голосование будет проходить в один тур, будут предоставлены места в парламенте жителям Приднестровья и представителям молдавской диаспоры.