11 августа День Ангела у Александра, Алексея, Анатолия, Вениамина, Константина, Кузьмы, Михаила, Николая, Романа, Серафимы.

Трудолюбивые и успешные, рожденные в этот день способны получить от жизни все, чего только пожелают. Смелые и изобретательные, они рано достигают серьезных высот в карьере. Благодаря тому, что одарены сверх меры разными талантами, они идут по жизни победителями, но должны помнить, что и спрос с них выше, чем с остальных. Потому раскрыть свои лучшие качества нужно полностью, и применение своим способностям нужно найти самое достойное. Им суждено в любых важных событиях быть на гребне волны, они способны управлять массами, потому любые их действия должны быть исключительно созидательными.

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Поздравляем именинников!

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