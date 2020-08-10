Вторник, 11 августа 2020, 05:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 11 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 11 августа
10 августа
20:51 2020
Версия для печати

11 августа День Ангела у Александра, Алексея, Анатолия, Вениамина, Константина, Кузьмы, Михаила, Николая, Романа, Серафимы.

Трудолюбивые и успешные, рожденные в этот день способны получить от жизни все, чего только пожелают. Смелые и изобретательные, они рано достигают серьезных высот в карьере. Благодаря тому, что одарены сверх меры разными талантами, они идут по жизни победителями, но должны помнить, что и спрос с них выше, чем с остальных. Потому раскрыть свои лучшие качества нужно полностью, и применение своим способностям нужно найти самое достойное. Им суждено в любых важных событиях быть на гребне волны, они способны управлять массами, потому любые их действия должны быть исключительно созидательными.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также:

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,420,00%
EUR19,25–0,10%
GBP21,45–0,07%
UAH0,600,00%
RON3,98–0,08%
RUB0,22+0,01%

Курсы валют в MDL на 11.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд