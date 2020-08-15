В Ботсване придумали, как спасти домашний скот от набегов диких животных

На юге этой африканской страны домашний скот, которого содержали фермеры, долгие годы был предметом нападений диких хищников. Львы, гиены и леопарды постоянно охотились на коров, нанося крестьянам большой ущерб. Другого метода борьбы, кроме отстрела диких разбойников, не существовало.

Но специалисты из Общества охраны хищных зверей придумали, как наладить мирное соседство диких и домашних животных. Известно, что хищники не любят взглядов глаза в глаза, воспринимая их как вызов. Поэтому в качестве эксперимента на крупах коров решили нарисовать глаза. Другой части стада нарисовали просто крестики, а третьей не рисовали ничего.

В результате за четыре года, пока длился эксперимент, ни на одну из коров, у которых были нарисованы глаза, хищники не напали ни разу. Среди тех, у которых были нарисованы крестики, несколько животных пострадали. А больше всего жертв оказалось в той части стада, где коровы остались без всяких рисунков – зверей ничего не отпугивало. Но неизвестно, что произойдет, если весь скот разрисовать глазами, и как скоро хищники сообразят, что их обманывают, сообщает «The Conversation».

Читайте также: Зигзаг Удачи: Кого вынесет на дорогу счастья в сентябре

15-16 августа: Как отразятся выходные на судьбе 4-х знаков зодиака