Украина ввела запрет на въезд из Молдовы
Власти Украины ввели в Белгород-Днестровском и Болградском приграничных районах Одесской области специальные временные ограничения на въезд и проведение работ, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Как указывается в документе ведомства, в указанных районах запрещены
въезд в местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц, проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных, отдых населения, рыболовство, скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог.
Кроме того, категорически запрещены перевозка оружия и любых средств активной обороны, использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций. Закрыто движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Молдовы.