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Газета "Кишиневские новости"

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Украина ввела запрет на въезд из Молдовы

Украина ввела запрет на въезд из Молдовы
22 мая
14:15 2022
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Власти Украины ввели в Белгород-Днестровском и Болградском приграничных районах Одесской области специальные временные ограничения на въезд и проведение работ, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как указывается в документе ведомства, в указанных районах запрещены

въезд в местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц, проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных, отдых населения, рыболовство, скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог.

Кроме того, категорически запрещены перевозка оружия и любых средств активной обороны, использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций. Закрыто движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Молдовы.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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