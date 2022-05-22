Власти Украины ввели в Белгород-Днестровском и Болградском приграничных районах Одесской области специальные временные ограничения на въезд и проведение работ, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как указывается в документе ведомства, в указанных районах запрещены

въезд в местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц, проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных, отдых населения, рыболовство, скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог.

Кроме того, категорически запрещены перевозка оружия и любых средств активной обороны, использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций. Закрыто движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Молдовы.