Чиновники языком работают лучше, чем головой

В Кишиневе очередной скандал, в центре которого оказалось Министерство иностранных дел и европейской интеграции. В распоряжении журналистов оказалась копия обращения постоянного представителя РМ в ООН Виктора Морару с просьбой к Генассамблее перенести на более поздний строк обсуждение возможности вывода Российских войск с территории Приднестровья.

Вся прелесть ситуации в том, что 23 августа этого года, все тот же Морару предложил рассмотреть вопрос пребывания иностранных воинских подразделений на левом берегу Днестра на Генассамблее ООН, открывавшейся 12 сентября. Выступая в Организации объединенных наций, Павел Филип со своей стороны подтвердил обращение и заявил, что трехсторонняя миротворческая миссия выполнила стоявшие перед ней задачи и должна быть заменена на гражданских наблюдателей.

Местные аналитики в большинстве своем инициативу правительства назвали «ритуальной» и лишенной внутреннего содержания. У Кишинева нет ни плана вывода войск, ни проекта «особого статуса» Приднестровья в рамках единой страны. Это подтверждает и документ, оказавшийся в руках журналистов, где Морару просит членов Генерального комитета ООН отложить рассмотрение молдавской инициативы на неопределенное время. Также Павел Филип 20 ноября в беседе с главой миссии ОБСЕ в РМ Майклом Скэнланом подтвердил: «особый статус» Приднестровья пока еще только разрабатывается.

Представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции поспешили выступить с разъяснением позиции ведомства. Чиновники уточнили: обращение в ООН не отзывается. «… была запрошена отсрочка рассмотрения этого вопроса на совещании Генерального комитета на более поздний срок с тем, чтобы получить более широкую поддержку», – говорится в релизе МИДЕИ. Так зачем впереди паровоза бежали в августе-сентябре? Получается, язык – основной инструмент правящей коалиции, им и экономику реформируют, и социальные вопросы решают, и российские войска из Приднестровья выводят.

Александр БОЦ.