Министр сельского хозяйства Молдовы Виорел Герчиу заявил об отмене закона о выделении 51% полок под местную продовольственную продукцию.

Инициатива, принятая правительством социалистов, обязывавшая все магазины Молдовы выделять не менее 51% полок продукции, выпущенной под товарным знаком «made in Moldova», не продержалась даже год, сообщает logos.press.md. Министр Герчиу считает, что закон не повысит качество местной продукции, но урезает свободы граждан выбирать самостоятельно товары. Впрочем, закон активно тормозили в течение длительного времени. Окончательный список продуктов, которым предстояло попасть в заветный список, никак не принимали. Итоговый перечень из 338 позиций, включавший в себя хлебобулочную продукцию, молочные изделия, консервированные и свежие фрукты и овощи, алкогольные напитки, был направлен в Экономический совет и вступил в силу 1 июня 2021 года. Представители крупнейших сетей – Green Hills, Linella, Supermarket Nr1 заявили, что исполнение закона было трудноосуществимо, в связи с неоднородностью поставок местного производителя.