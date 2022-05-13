Действующее в Молдове правительство дало отрицательное заключение инициативе оппозиции об утверждении специального закона.

“Возможному продвижению проекта в будущем должно предшествовать всестороннее исследование всех аспектов концепции постоянного нейтралитета с широким участием и консультациями в обществе и экспертов в этой области”, – говорится в документе исполнительной власти, обосновывающем блокирование закона.

Между тем, депутаты Блока коммунистов и социалистов(БКС) считают, что постоянный нейтралитет означал бы обязательство Молдовы оставаться нейтральной в любом конфликте в настоящем и будущем, независимо от воюющих сторон, места и времени его возникновения. В то же время нейтралитет Республики Молдова означал бы, что Республика Молдова не допускает развертывания войск других государств на своей территории. Это, однако, не мешает нашей стране использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для военной защиты от любых агрессоров и предотвращения любых действий, несовместимых с ее нейтралитетом, которые воюющие стороны могут совершить на ее территории.

В то же время БКС отмечает, что принятие проекта о постоянном нейтралитете не исключает участия Республики Молдова в глобальных, региональных и субрегиональных усилиях по продвижению международной стабильности и безопасности посредством гуманитарного сотрудничества в ООН, ОБСЕ и других международных организациях невоенного характера.