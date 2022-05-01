Власти Китая сообщили об аресте 9 человек по делу о разрушении здания в городе Чанша, пишет ВВС.

В пятницу, 29 апреля, шестиэтажный жилой комплекс в китайском городе Чанша рухнул. Несколько человек, предположительно оказавшиеся под завалами, считаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается, специалисты прикладывают все силы для помощи пострадавшим, однако ограниченное пространство для маневра и невозможность использования в таких обстоятельствах тяжелой техники, существенно замедляют ход работы. В воскресенье, 1 мая, президент КНР Си Цзиньпин лично отдал указание провести расследование по делу об обвале здания. Полиция задержала владельца строения и троих человек, занимавшихся его строительством. Также к ответственности были привлечены 5 специалистов, выдавших поддельные сертификаты о безопасности здания. Причины обвала пока не оглашаются. Низкие стандарты безопасности при строительстве и выдачи в эксплуатацию вместе с коррупцией на местном уровне, привели к целому ряду трагедий, связанных с разрушением жилых домов.