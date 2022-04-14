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Газета "Кишиневские новости"

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Влад Батрынча: В Молдове открыли политические дела

Влад Батрынча: В Молдове открыли политические дела
14 апреля
11:40 2022
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14 апреля утром в Кагуле члены и сторонники ПСРМ, а также простые граждане собрались перед зданием районного совета на протест, чтобы поддержать председателя района Марчела Ченушэ.

По словам исполнительного секретаря ПСРМ Влада Батрынча, районные советники на внеочередном заседании планируют с нарушением процедур отстранить Марчела Ченушэ от должности и продвинуть человека, удобного для власти, на должность исполняющего обязанности председателя.

Участники акции также отправятся протестовать в Кагульский Апелляционный суд, где будет рассмотрена апелляция, поданная адвокатами Ченуши. Депутаты ПСРМ заявили о готовности дать личные гарантии для того, чтобы Марчел Ченушэ на время следствия находился на свободе и вернулся к руководству района.

Напомним, что Марчел Ченушэ был задержан 4 апреля по обвинению в коррупции. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил, что речь идет о политическом деле по указанию нынешней власти. Батрынча объяснил, что Марчела Ченушэ преследуют за то, что он позволил себе критиковать власть за плохое управление кризисом беженцев.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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