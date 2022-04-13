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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове депутаты ПСРМ объявили бойкот парламенту

В Молдове депутаты ПСРМ объявили бойкот парламенту
13 апреля
19:35 2022
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Депутаты-социалисты объявили о бойкоте заседания парламента в четверг, 14 апреля, чтобы поддержать в Кагуле председателя района Марчела Ченушэ и «выступить против узурпации Кагульской районной администрации», заявил на брифинге вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Представитель руководства ПСРМ пояснил, что председателя Кагульского района Марчела Ченушэ задержали с многочисленными нарушениями закона. Ему инкриминированы бездоказательные обвинения и в настоящее время он абсолютно незаконно содержится под домашним арестом.

Влад Батрынча сообщил, что в четверг состоится заседание апелляционной палаты Кагула по делу Марчела Ченушэ, адвокаты требуют его освобождения и восстановления в должности. Кроме того на 14 апреля уже назначен созыв заседания районного совета Кагула с целью отставки Марчела Ченушэ и продвижения в качестве врио председателя района удобного для центрального власти человека.

«Считаем это политическим вмешательством в деятельность местных властей, политическим прессингом и узурпацией Кагульской районной администрации, игнорированием голоса граждан. В этой ситуации мы будем протестовать в Кагуле перед судом и районным советом, сделаем все возможное, чтобы Марчел Ченушэ был освобожден и мог и дальше исполнять свои функции председателя района», – сказал Влад Батрынча.

Он с сожалением отметил, что центральная власть возвращается к практике политических расправ Плахотнюка, когда устраиваются маски-шоу для задержания и отстранения неугодного человека от должности.

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