Блок коммунистов и социалистов обратится в Конституционный Суд с запросом о рассмотрении конституционности закона ПДС в отношении обеспечения безопасности информационного пространства. Такое заявление сделал вице-председатель парламента Влад Батрынча.

Депутат ПСРМ в рамках передачи на одном из частных телеканалов сказал, что это произойдет, как только закон будет проголосован в финальном чтении.

«Потому что он противоречит не только национальным нормам и Конституции, но и противоречит правовым стандартам Венецианской комиссии. Он противоречит всем нормам, которые строились в Республике Молдова благодаря партнерству, которое у нас есть с ЕС», – заявил депутат.

Исполнительный секретарь ПСРМ повторил, что закон, предложенный ПДС, создает предпосылки не только для закрытия неудобных масс-медиа, но и угрожает свободе слова и мысли граждан. По словам Батрынчи, такой закон делает ни что иное, как устанавливает в Республике Молдова полицейский режим.