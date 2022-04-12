Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов(БКС) Адриан Лебединский и Григорий Новак обратились в Конституционный суд с запросом о конституционности поправок в Кодекс о правонарушениях, принятых парламентом РМ 7 апреля 2022 года.

Социалисты отметили, что депутаты от правящего большинства дополнили статью 365 «Нарушение прав граждан путем распространения общеизвестных атрибутов и символов, которые используются в контексте военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности, а равно пропаганда или героизация этих действий», перечнем, в который включили георгиевскую ленту, другие знаки и символы, в том числе «буквы» и «цифры», а также запретили их ношение и хранение.

Депутаты считают незаконными внесенные поправки, поскольку 32 статья Конституции Республики Молдова гарантирует свободу мнений граждан и их выражения. Более того, принятый закон противоречит международной доктрине и практике европейских судов, а также ряду основополагающих актов в области прав человека, в частности, Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции прав человека и др.

Учитывая, что, согласно основному закону, «Республика Молдова является правовым, демократическим государством, в котором человеческое достоинство, права и свободы человека, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями», депутаты обратились в Конституционный суд с просьбой признать внесенную поправку неконституционной.