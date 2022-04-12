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Газета "Кишиневские новости"

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Правящая партия Молдовы пройдет тест на отношение к пожилым гражданам

Правящая партия Молдовы пройдет тест на отношение к пожилым гражданам
12 апреля
20:55 2022
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Пожилые люди и лица, получающие социальные пособия, ежемесячный доход которых не превышает 4000 леев, могут получить к Пасхе единовременную финансовую выплату в размере 1000 леев. Это произойдет, если законопроект, подготовленный фракцией Блока коммунистов и социалистов(БКС), будет поддержан и депутатами ПДС.

Согласно инициативе БКС, опубликованной на официальной странице парламента, предлагается оказывать финансовую поддержку в размере 1000 леев два раза в год по случаю Пасхальных праздников и Международного дня пожилых людей.

По официальным данным, в настоящее время зарегистрировано 561195 человек, пенсии которых не превышают 4000 леев после индексации и повышения.

Авторы идеи обращают внимание на то, что в условиях, когда цены и тарифы значительно увеличились, «необходимо вмешательство государства в целях поддержки граждан Республики Молдова финансовой помощью, которая позволила бы обеспечить им хотя бы необходимый минимум».

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Ирина Нам

Ирина Нам

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