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Газета "Кишиневские новости"

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Почему кабмин Молдовы отказался ограничить зарплату госчиновников

Почему кабмин Молдовы отказался ограничить зарплату госчиновников
11 апреля
20:10 2022
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В Молдове правительство отклонило проект парламентской оппозиции ПСРМ, в котором предлагается несколько антикризисных экономических и социальных мер для уменьшения воздействия энергетического кризиса и пандемии COVID-19.

Исполнительная власть в своем заключении утверждает, что предложение парламентской оппозиции ограничить заработную плату государственных чиновников противоречит принципам недискриминации, справедливости и согласованности, которые лежат в основе системы оплаты труда, регулируемой в законодательстве. Кроме того, отмечается, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан выплачивать зарплату в полном объеме в установленные сроки. Кроме того, работники не могут отказываться от прав, в том числе от права на своевременную и полную выплату заработной платы, и любое соглашение, с помощью которого работник должен отказаться от своих трудовых прав или ограничить их, является недействительным.

В то же время, предложение о сокращении капитальных расходов(закупки транспортных средств и технического оборудования, ремонт и т. д.), правительство считает несостоятельным, поскольку оно ”негативно повлияет на экономический рост, на который уже влияют несколько экономических и геополитических явлений, таких как инфляционное давление, энергетический кризис, ограничения, налагаемые пандемией COVID-19, сокращение внешнего и внутреннего совокупного спроса и предложения”.

Что касается введения моратория на платежи по банковским кредитам, то исполнительный орган отмечает, что они противоречат положениям Закона о деятельности банков и приводят к ряду рисков для банковской системы.

“Риски, связанные с банковским сектором, в результате положений рассматриваемого проекта окажут негативное влияние на государственный бюджет, который впоследствии будет вынужден вмешаться для восстановления ситуации в банковском секторе”, – говорится в заключении правительства.

В свою очередь депутаты ПСРМ считают, что средства, сэкономленные в результате предложенных мер, могли быть внесены в антикризисный фонд, который смягчил бы последствия энергетического и пандемического кризиса.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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