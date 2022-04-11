Депутаты парламента РМ начинают обсуждение законопроекта Блока коммунистов и социалистов (БКС) о постоянном нейтралитете. Документ включен в повестку дня заседания комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье в среду, 13 апреля.

По мнению авторов, постоянный нейтралитет означает, что Республика Молдова обязуется оставаться нейтральной в любом конфликте в настоящем и будущем, независимо от воюющих сторон, места и времени его возникновения. В то же время нейтралитет Республики Молдова означает, что Республика Молдова не допускает развертывания войск других государств на своей территории. Это, однако, не мешает нашей стране использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для военной защиты от любых агрессоров и предотвращения любых действий, несовместимых с ее нейтралитетом, которые воюющие стороны могут совершить на ее территории.

В то же время депутаты БКС считают, что принятие закона о постоянном нейтралитете не исключает участия Республики Молдова в глобальных, региональных и субрегиональных усилиях по продвижению международной стабильности и безопасности посредством гуманитарного сотрудничества с ООН, ОБСЕ и другими международными организациями невоенного характера.