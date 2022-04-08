8 апреля у Республиканского стадиона в Кишиневе состоялась пресс-конференция муниципальных советников от Партии социалистов. Александр Одинцов, Динарий Кожокару и Виктор Поляков сообщили журналистам о начале подготовки к проведению общегородского консультативного референдума по вопросу принадлежности Республиканского стадиона.

Этот спортивный объект был построен в 1951 году. По словам Александра Одинцова, не одно поколение выдающихся спортсменов поставило здесь рекорды, поэтому стадион имеет не только спортивное, но и историко-культурное значение для Кишинева.

Муниципальный советник напомнил, что режим Плахотнюка принял в 2018 году закон о возмездной передаче территории стадиона площадью 5,18 гектаров под строительство нового комплекса зданий посольства США. Одинцов назвал это завуалированной взяткой Плахотнюка американцам с целью «покупки» их лояльности его режиму. Партия социалистов во время нахождения во власти отменила закон о передаче стадиона американской стороне, но режим Майи Санду, продолжая «традиции» Плахотнюка, восстановил действие закона через подконтрольный Конституционный суд.

В свою очередь, муниципальный советник Динарий Кожокару подчеркнул, что принадлежность Республиканского стадиона должна быть определена только на референдуме. По его мнению, на этом месте должны быть построены только спортивные и культурные объекты, а не запретная территория с колючей проволокой и камерами слежения по всему периметру.

Виктор Поляков сообщил о решении муниципальной фракции ПСРМ создать инициативную группу по организации референдума, где будут состоять минимум 20 человек. Они начнут сбор подписей – их число должно быть не менее 10% от количества жителей муниципия с правом голоса. На сбор подписей отводится от 30 до 60 дней с момента официальной регистрации инициативной группы. Вскоре состоится ее первое заседание, а дату проведения референдума в конечном итоге определит ЦИК.

Отвечая на вопрос журналиста, Александр Одинцов подчеркнул необходимость ускорения сбора подписей, поскольку и молдавские власти, и американская сторона торопятся начать строительные работы, чтобы «закрыть вопрос» и не дать им помешать с реализацией планов. Кроме того, муниципальный советник от ПСРМ призвал кишиневцев провести виртуальный флэшмоб: опубликовать в социальных сетях фотографии, в том числе архивные, где запечатлено их присутствие и участие в различных соревнованиях на стадионе.