С 7 апреля гражданам, которые высказывают свое мнение, отличное от официального, грозит штраф в размере более 22 тыс. леев или даже уголовное дело. Такой вывод сделал заместитель председателя парламента ПСРМ Влад Батрынча, заявив, что проект ПДС по обеспечению безопасности информационного пространства, проголосованный в первом чтении парламентским большинством, служит разделению общества.

«Это издевательство над тем, что происходит сегодня на заседании парламента. Сегодня – радостный день для провокаторов, которые в период чрезвычайного положения возвращают раскол общества.

Вместо того, чтобы укреплять, помогать фермерам, пенсионерам, педагогам, врачам, кто-то приходит и снова разделяет. Сегодня, если кто-то опубликует то, во что верит, он может быть привлечен к ответственности и не только получить штраф в 20 тыс. леев, но и получить уголовное дело. То, что происходит сегодня в парламенте, мы квалифицируем как вызов, как попытку разделить общество, как попытку забыть о реальных проблемах людей», – отметил депутат.

По мнению Батрынчи, инициатива ПДС означает создание политической полиции в стране.

Вице-председатель парламента также раскритиковал намерение правительства запретить Георгиевскую ленту. Батрынча отметил, что действия ПДС приведут только к ответной реакции со стороны общества.

«Сегодняшнее правительство вместо того, чтобы предлагать проекты для поддержки людей, решило придумать запрет на символы. Им мешает Георгиевская лента. Вероятно, из-за этого цены растут», – с сарказмом сказал исполнительный секретарь ПСРМ.

Батрынча также упомянул о деле председателя Кагульского района Марчела Ченушэ, которого арестовали посреди белого дня. Социалист считает, что дело Ченушэ является политическим, и предупредил власти, что эти действия создают опасный прецедент.

Напомним, депутаты БКС покинули зал заседания перед голосованием законопроекта об информационном пространстве в знак протеста. Однако правящее большинство проголосовало за спорный проект.