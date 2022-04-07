Четверг, 7 апреля 2022, 23:52

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента

В Молдове депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента
07 апреля
19:45 2022
Версия для печати Поделиться

Депутаты Блока коммунистов и социалистов 7 апреля заблокировали центральную трибуну парламента в знак протеста против разработанного ПДС законопроекта «об обеспечении информационного пространства». Оппозиция назвала документ «законом, устанавливающим цензуру». Позже депутаты ПСРМ и ПКРМ покинули зал заседаний.

Представители БКС считают, что инициатива ПДС позволит СИБ решать, является ли информация в СМИ ложной и должна ли быть исключена из информационного пространства. Также СИБ получает полномочия блокировать сайты. Документ предусматривает также штрафы в размере до 22500 леев для граждан, которые будут публиковать в социальных сетях новости или информацию, которую СИБ сочтет дезинформацией, разъясняют законодатели от оппозиции.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,36+0,27%
EUR19,98+0,13%
GBP24,01+0,33%
UAH0,62+0,27%
RON4,04+0,06%
RUB0,23+2,86%

Курсы валют в MDL на 07.04.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд