Депутаты Блока коммунистов и социалистов 7 апреля заблокировали центральную трибуну парламента в знак протеста против разработанного ПДС законопроекта «об обеспечении информационного пространства». Оппозиция назвала документ «законом, устанавливающим цензуру». Позже депутаты ПСРМ и ПКРМ покинули зал заседаний.

Представители БКС считают, что инициатива ПДС позволит СИБ решать, является ли информация в СМИ ложной и должна ли быть исключена из информационного пространства. Также СИБ получает полномочия блокировать сайты. Документ предусматривает также штрафы в размере до 22500 леев для граждан, которые будут публиковать в социальных сетях новости или информацию, которую СИБ сочтет дезинформацией, разъясняют законодатели от оппозиции.