Депутаты парламента, примары, районные и местные советники от Партии социалистов провели 6 апреля большой митинг протеста у здания прокуратуры Кагульского района в связи с незаконным задержанием председателя района от ПСРМ Марчела Ченушэ.

Открыл митинг вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча, который в ходе выступления отметил, что правящий режим стремится подавить независимые местные администрации и, используя методы времен Плахотнюка, устраняет инакомыслящих и всех неугодных власти.

По словам Влада Батрынчи, «вина» Марчела Ченушэ состоит лишь в том, что он «посмел» заявить на брифинге в парламенте, что правительство игнорирует просьбы местных властей о выделении денег, ранее потраченных из местных бюджетов на нужды украинских беженцев.

«Власть в Кишиневе хочет поставить местные публичные администрации на колени, но мы не позволим устраивать показные судилища, в которых участвуют карманные прокуроры», – заявил исполнительный секретарь ПСРМ и добавил, что протесты будут продолжаться до освобождения Ченушэ. Кроме того, добавил Батрынча, все организаторы и соучастники этого и других заказных уголовных дел сами будут привлечены к ответственности за незаконные действия.

На митинге в поддержку Марчела Ченушэ выступили многочисленные представители Партии социалистов и сторонники ПСРМ.