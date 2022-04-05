5 апреля в Кагуле, перед зданием районной прокуратуры, прошел протест в защиту председателя Кагульского района Марчела Ченушэ, который накануне был задержан Национальным антикоррупционным центром. В митинге приняли участие депутаты парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов, советники районного совета, руководство Кагульской территориальной организации ПСРМ.

Участники митинга скандировали: «Мы хотим справедливое правосудие!», «Нет политическим расправам!», «Нет беззаконию!».

Один из выступавших на митинге Виктор Поляков сказал, что совсем недавно была «голубая» власть теперь она стала «желтой», но методы абсолютно те же: по команде задерживают представителей оппозиции

«Эта власть действует абсолютно так же как олигархический криминальный режим Плахотнюка», – сказал на митинге председатель молодежного крыла ПСРМ «Молодая гвардия» Виктор Поляков.

Он отметил, что власти задержали руководителя района, который был одним из самых активных в гуманитарной деятельности по приему беженцев, человека с безупречной репутацией, которого уважают в районе. А вся «вина» его в том, что он позволил себе заявить о том, что районам нужна поддержка, потому что местный бюджет не резиновый, – для того чтобы платить зарплаты учителям, медикам, обеспечивать жизнедеятельность местных организаций.

Сколько можно испытывать терпение простых людей, задалась вопросом еще одна активистка Иванна Кексал?

«Мы сегодня пришли поддержать председателя района и тех, кого задержали по непонятно каким причинам. Власть сегодня действует по беспределу. К сожалению, реформа юстиции не работает на благо людей. Сначала арестовали генпрокурора Александра Стояногло, теперь Марчела Ченушэ. Но людям меньше всего нужны сегодня политические расправы. Их интересуют рост цен, отсутствие рабочих мест», – сказала депутат парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Иванна Кексал.

Мы возвращаемся во времена селективной юстиции, когда людей арестовывают без суда и следствия, так оценил ситуацию

председатель фракции ПСРМ в районном совете Кагула Валериу Валаки, отметивший в своем выступлении, что «мы возвращаемся во времена селективной юстиции, когда людей арестовывают без суда и следствия. Как говорили когда-то – «был бы человек, а статья найдется». Все, что сегодня происходит, не приводит к улучшению жизни людей, процветанию края и страны. Это политическое шоу, цель которого – борьба с оппонентами».

Председатель территориальной организации ПСРМ Евгений Осадченко убежден, что оппоненты ПСРМ в районном совете пошли по пути расправ, подчеркнув, что из девяти задержанных человек пять – это члены районной организации социалистов.

«Мы знаем, что наши оппоненты в районном совете давно хотели снять представителя ПСРМ с должности председателя. Но у них не было возможности, поэтому они пошли по пути самых низких и подлых расправ. Мы думали, что прошли темные времена нашего прошлого, когда такими же методами арестовывали людей, не угодных власти. Но все возвращается», – подчеркнул Евгений Осадченко.

Мы будем протестовать до тех пор, пока все задержанные не будут освобождены, заявил депутат от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский, расценивший задержание Марчела Ченушэ как рейдерскую атаку на органы местной власти региона.

«Сегодня на руководство Кагульского района совершено рейдерское нападение. Какое отношение районный совет имеет к тем обвинениям, которые выдвигаются прокурором? Никакого! Власть просто использует методы Плахотнюка по отношению к неугодным», – сказал Адриан Лебединский.

По его словам, задержание Ченушэ – это политический заказ, направленный против любого, кто посмеет критиковать центральную власть, чтобы в результате назначить послушных людей.