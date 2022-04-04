Партия социалистов выступила 4 апреля с протестом против задержания председателя Кагульского района Марчела Ченушэ. ПСРМ рассматривает задержание главы района как политическую расправу со стороны правящей партии и требует освободить Марчела Ченушэ. Социалисты также обратились к прокуратуре с требованием расследовать все случаи необоснованного политического прессинга оппозиции.

Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он отметил, что в условиях напряженной региональной и социально-экономической ситуации представители правящей партии начали давление на представителей оппозиции в районах – вместо предоставления необходимой помощи.

«Поддержав введение чрезвычайного положения, мы предостерегли власти страны от его использования для организации политических расправ и зачистки политического поля страны. К сожалению, власти Республики Молдова и подконтрольные им силовые структуры пошли именно по этому опасному пути», – подчеркнул исполнительный секретарь ПСРМ.

Влад Батрынча напомнил, что десять дней назад он провел пресс-конференцию вместе с двумя председателями района: Кагульского района – Марчелом Ченушэ, и Штефан-Водского – Василием Максим, которые рассказали о том, какая работа была проведена в районах по приему беженцев и обеспечению их всем необходимым.

Исполнительный секретарь ПСРМ подчеркнул, что представители ПСРМ в районах были самыми активными на первой линии приема беженцев в нашей стране, а все центры размещения были организованы на средства местных властей, экономических агентов и неравнодушных граждан.

Председатели районов отметили, что нуждаются в финансовой и материально-технической помощи со стороны правительства – по статье зарплат, содержания школ, публичных учреждений.

«Но вместо помощи и благодарности за проведенную работу пришел ответ со стороны правительства – сегодня председатель Кагульского района Марчел Ченушэ был задержан на 72 часа Национальным антикоррупционным центром», – сказал Влад Батрынча.

Он подчеркнул, что Марчел Ченушэ – человек, пользующийся полным доверием жителей Кагульского района, которые отдали ему голоса в ходе демократических выборов. В течение двух лет, будучи во главе района, Марчел Ченушэ сделал все возможное, чтобы развивать район, помогать людям. У него никогда не было конфликтов с законом, он всегда защищал порядок.

Влад Батрынча задался риторическим вопросом о том, почему Марчел Ченушэ был задержан сегодня, и почему другие представители оппозиции попали под политический прессинг власти?

«Потому что это представители ПСРМ. Ежедневно депутаты большинства, представители правительства в районах пытаются давить на местных избранников с тем, чтобы они подчинялись политическому контролю правящей партии», – заявил социалист.

Глава ПСРМ также обратил внимание на то, что появились некие эмиссары, которые не являются официальными лицами, но которые позволяют себе говорить от имени прокуратуры с местными избранниками, что является нарушением закона.

«Мы требуем расследования этих случаев в соответствии с законом. Мы столкнулись с ситуацией, которая уже была в Республике Молдова, когда представители проевропейской демократической власти используют методы Плахотнюка – прессинг, шантаж, обвинения. Мы понимаем, что представители власти уже пытаются устранить конкурентов на местных выборах-2023», – подчеркнул Влад Батрынча.

Он заявил, что Партия социалистов требует немедленной отмены задержания Марчела Ченушэ как абсолютно необоснованной меры пресечения.

«Мы уверены, что «дело» Ченушэ, содержащее абсурдные подозрения, рассыплется при объективном расследовании. Вместе с тем, мы считаем необходимым расследовать все претензии, выдвинутые председателем Кагульского района в адрес центральных властей страны.

Призываем власть прекратить политические расправы над представителями оппозиции и заняться действительно важными проблемами – преодолением экономического и социального кризиса, в котором оказалась страна по вине нынешнего правительства Молдовы», – заявил Влад Батрынча.