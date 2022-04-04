Фракция Блока коммунистов и социалистов почтила 4 апреля память всех погибших в результате конфликта между Украиной и Россией начиная с 2014 года по сегодняшний день.

В ответ на предложение спикера от ПДС Игоря Гросу объявить минуту молчания по жертвам последних 40 дней вице-спикер, депутат-социалист Влад Батрынча напомнил, что люди на Украине гибнут уже 8 лет, в том числе в Одессе и на востоке соседней страны.

«Конфликт между Украиной и Российской Федерацией длится 8 лет. Мы искренне желаем этим двум братским народам покоя, мира и гармонии. Не знаю, насколько правильно говорить только о 40 днях. Мы будем участвовать в минуте молчания в память о жертвах за все 8 лет, в том числе в Одессе и на востоке Украины, где бомбили города. Присоединяемся к минуте молчания, но отмечаем, что в память обо всех погибших – гражданских и военных – с обеих сторон с 2014 года по сей день», – сказал вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча.