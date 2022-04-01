Блок коммунистов и социалистов зарегистрировал проект постановления о вотуме недоверия руководству Национального банка Молдовы (НБМ). Об этом заявил вице-председатель парламента социалист Влад Батрынча после того, как на пленарном заседании законодательного органа был заслушан губернатор НБМ Октавиан Армашу. Батрынча заявил, что наблюдается необоснованное сокращение валютных резервов Республики Молдова почти на 650 миллионов долларов в течение всего шести месяцев.

«Национальный банк защищает интересы коммерческих банков! Чтобы вы поняли, экономика идет вниз, экономические агенты потеряют 2 млрд леев, а коммерческие банки заработают не менее полумиллиарда дополнительных леев, благодаря играм между банками и НБМ. То есть единственными, кто выиграет в этой кризисной ситуации, являются банки», – заявил Влад Батрынча.

Депутат-социалист утверждает, что Нацбанк намеренно повысил базовую ставку с 3,65% в июле 2021 года до 12,5% в марте 2022 года для увеличения доходов коммерческих банков.

«Февраль 2022 года по сравнению с февралем 2021 года – спрос на кредиты на 1,6 млрд выше, чем в прошлом году, или на 52-53% больше. Людям нужны кредиты. Да, есть физические лица, но есть и предприниматели, производители. Что они видят, когда приходят в банк? Ставку по 15% годовых», – заявил Батрынча.

Уточняем, что БКС потребовал 31 марта проведения слушаний главы НБМ. Решение было принято после того, как в публичном пространстве появилась информация о том, что валютные резервы Республики Молдова за полгода сократились с 4,7 млрд долларов до 3,4 млрд долларов.