Владимир Зеленский в вечернем обращении 31 марта к согражданам оценил ситуацию на Южном направлении и на Донбассе как очень сложную.

«На Донбассе, в Мариуполе, на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощные удары. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем», – сказал в своем обращении Зеленский.

Президент Украины сказал, что обратился к парламентам государств –партнеров: Австралии, Нидерландам и Бельгии, которые призвал еще больше усилить санкции против России. Говорил он также и с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем об экономической поддержке Украины, финансировании приоритетных проектов и динамике движения к полноправному членству в ЕС.