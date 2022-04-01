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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Украины надеется на полноправное членство в ЕС

Президент Украины надеется на полноправное членство в ЕС
01 апреля
12:28 2022
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Владимир Зеленский в вечернем обращении 31 марта к согражданам оценил ситуацию на Южном направлении и на Донбассе как очень сложную.
«На Донбассе, в Мариуполе, на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощные удары. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем», – сказал в своем обращении Зеленский.

Президент Украины сказал, что обратился к парламентам государств –партнеров: Австралии, Нидерландам и Бельгии, которые призвал еще больше усилить санкции против России. Говорил он также и с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем об экономической поддержке Украины, финансировании приоритетных проектов и динамике движения к полноправному членству в ЕС.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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