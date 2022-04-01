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Газета "Кишиневские новости"

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Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине прекращен

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине прекращен
01 апреля
12:27 2022
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МИД Украины обнародовал заявление в связи с тем, что из-за позиции Российской Федерации с 31 марта прекратился мандат Специальной мониторинговой миссии(СММ) ОБСЕ в Украине, среди ключевых задач которого были уменьшение напряжения и развитие мира, стабильности и безопасности.
Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности, говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства.
«Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и подчеркивает свою заинтересованность в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории нашего государства.
В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям Польского председательства и Генеральной секретари ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине», – подчеркивают в МИД Украины.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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