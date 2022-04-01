МИД Украины обнародовал заявление в связи с тем, что из-за позиции Российской Федерации с 31 марта прекратился мандат Специальной мониторинговой миссии(СММ) ОБСЕ в Украине, среди ключевых задач которого были уменьшение напряжения и развитие мира, стабильности и безопасности.

Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности, говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства.

«Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и подчеркивает свою заинтересованность в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории нашего государства.

В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям Польского председательства и Генеральной секретари ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине», – подчеркивают в МИД Украины.