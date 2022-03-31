Депутат Блока коммунистов и социалистов, заместитель председателя Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну обратила внимание на то, что отчет о деятельности Совета по надзору и развитию Национального общественного поставщика медиа-услуг задерживается на два месяца. 31 марта на пленарном заседании парламента Рэйляну потребовала, чтобы этот отчет был представлен в сроки, установленные законом.

«Согласно статьи 45 Кодекса аудиовизуальных медиа-услуг совет по надзору и развитию обязан представить парламенту годовой отчет о деятельности до 1 февраля года, следующего за отчетным. Сегодня у нас 31 марта, прошло 2 МЕСЯЦА, условия не соблюдены, я хочу знать, будет ли этот отчет представлен, когда и почему срок не соблюден?», – задала вопрос депутат-социалист.

В ответ председатель профильной комиссии депутат ПДС Лилиана Николаеску-Онофрей попыталась оправдаться, заявив, что все отчеты находятся в комиссии и будут представлены.

«В статье 45 говорится, что отчет должен быть представлен парламенту, комиссия не является парламентом», – резонно возразила на это Адела Рэйляну.