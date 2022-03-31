Депутаты парламента Молдовы озаботились ликвидацией НАРЭ
31 марта
16:30 2022
Блок коммунистов и социалистов выдвинет законодательную инициативу о ликвидации Национального агентства по регулированию в энергетике. Об этом на заседании парламента заявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча.
«Эта структура лишь констатирует определённые проблемы и рост цен. Полномочия НАРЭ будут переданы правительству, министерству экономики, чтобы у государства были инструменты влияния на цены и помощь гражданам», – сказал Батрынча.