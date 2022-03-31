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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты парламента Молдовы озаботились ликвидацией НАРЭ

Депутаты парламента Молдовы озаботились ликвидацией НАРЭ
31 марта
16:30 2022
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Блок коммунистов и социалистов выдвинет законодательную инициативу о ликвидации Национального агентства по регулированию в энергетике. Об этом на заседании парламента заявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча.

«Эта структура лишь констатирует определённые проблемы и рост цен. Полномочия НАРЭ будут переданы правительству, министерству экономики, чтобы у государства были инструменты влияния на цены и помощь гражданам», – сказал Батрынча.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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