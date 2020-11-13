Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил третий президент страны Владимир Воронин.

«Мы переживаем за тот внешнеполитический курс, которой будет продолжать кандидат, который победит на выборах. Нам не безразлично как будут выстраиваться наши отношения с Российской Федерацией. Говорить лишь о прагматике в отношениях, которые складывались веками, недостаточно. Мы считаем, что с Российской Федерацией у нас должны быть особые, стратегические отношения, братские, родственные», — сказал Воронин.

Третий президент Молдовы высоко оценил миротворческие усилия России в Нагорном Карабахе.

«Хочется поздравить президента России Владимира Владимировича Путина с этим успехом, с той работой, которую лично он провел, потому что прекратились боевые действия. Братская дружба с Россией, сохранение государственности, укрепление нейтралитета — это и обязательное условие решения приднестровского вопроса и развития Молдовы в целом», – подчеркнул Воронин.

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