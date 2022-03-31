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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 31 марта 499161 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 31 марта 499161 излечившийся
31 марта
11:56 2022
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На сегодняшний день в стране 499161 человек прошел лечение и 11431 умер от инфекции COVID-19.
На утро 31 марта в Молдове подтверждены 513442 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1428 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 2423 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии(8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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