На сегодняшний день в стране 499161 человек прошел лечение и 11431 умер от инфекции COVID-19.

На утро 31 марта в Молдове подтверждены 513442 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1428 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 2423 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии(8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).