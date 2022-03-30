Министерство иностранных дел Украины 29 марта заявило, что с начала боевых действий против Украины Российская Федерация ужесточает противоправную деятельность своих военно-морских сил в Черном море.

Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия, утверждают в МИД Украины, использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии, говорят в МИД Украины.

По результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые на начало 2022 года не состояли на учете Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Далее МИД Украины уточняет, что указанные мины были якобы захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время вторжения в Севастополь. Из этого во внешнеполитическом ведомстве делают вывод, что Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что сознательное использование дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Ответственность за использование дрейфующих морских мин, а также их непредсказуемые последствия лежит исключительно на Российской Федерации и ее военно-морских силах, поясняют в МИД Украины.

Между тем, в России считают, что дрейфующие мины – это следствие минирования черноморского побережья, которое Украина организовала для создания препятствий при атаках с моря прибрежных территорий.

Напоминаем читателям, что в условиях военных действий, проверить подлинность таких противоречивых сообщений не представляется возможным.