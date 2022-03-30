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Газета "Кишиневские новости"

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Скрытая угроза: Как пандемия продолжает влиять на школьников

Скрытая угроза: Как пандемия продолжает влиять на школьников
30 марта
14:14 2022
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Школы в 23 странах с суммарной численностью учеников 405 млн все еще остаются закрыты, передает ООН.
С момента начала пандемии коронавируса школы 150 стран мира перешли на онлайн занятия. Спустя два года 19 стран все еще не намерены разрешить школьникам вернуться в классы. Еще 4 страны позволили присутствовать менее 30% учащихся. Представители ЮНИСЕФ утверждают, что свыше 147 млн детей потеряли по меньше мере полгода очного обучения. Несмотря на то, что школы вновь открываются, родители не спешат отправлять своих детей обратно, опасаясь за их здоровье. Глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что падение вовлеченности, успеваемости и рост нервозности среди школьников стали скрытым последствием пандемии. «Дети возвращаются в школы, разучившись читать и считать», – сообщила Рассел. Она также обеспокоена ростом числа исключенных учеников.

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