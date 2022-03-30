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Газета "Кишиневские новости"

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Израиль намерен бороться с терроризмом железным кулаком

Израиль намерен бороться с терроризмом железным кулаком
30 марта
14:12 2022
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В пригороде Тель-Авива произошла третья террористическая атака за неделю, сообщает ВВС.
Вечером 29-го марта пятеро человек были убиты в городе Бней-Брак в Тель-Авивском округе. Бней-Брак является самым густонаселенным районом Израиля с ультраортодоксальными жителями. Нападавший палестинец был застрелен представителями полиции на месте. Израильские власти усилили присутствие вооруженных сил на улицах крупных городов после двух атак, случившихся ранее во вторник, 22 марта, и воскресенье, 27 марта. Оба нападения были совершены израильскими арабами. По официальным данным, погибли шестеро человек. Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет созвал срочное заседание по случаю атак. «Израиль столкнулся со смертельной волной арабского терроризма. […] Мы поборем террор упорством и железным кулаком», – заявил Бенет.

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