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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове хотят запретить размещение иностранных войск и вооружений

В Молдове хотят запретить размещение иностранных войск и вооружений
29 марта
17:45 2022
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Исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча, вместе с коллегами 29 марта на совместной пресс-конференции пояснили содержание предложенного Блоком коммунистов и социалистов законопроекта о механизмах укрепления конституционного статуса нейтралитета Республики Молдова.
В нынешних условиях, считают инициаторы законопроекта, важно принять законодательные механизмы, которые предотвратили бы втягивание страны в конфликты, несущие угрозу ее суверенитету и безопасности.
Авторы законопроекта ссылаются на богатый международный опыт, в первую очередь таких европейских стран, как Швейцария, Швеция, Австрия, Мальта, а также Туркменистан. На пресс-конференции был обнародован текст законопроекта во избежание спекуляций на эту тему. В частности, проект предполагает запрет на использование территории Республики Молдова для транзита, размещения иностранных войск и вооружений; запрет на использование воздушного пространства страны для военных целей других стран и др.
Блок коммунистов и социалистов выражает уверенность в том, что предлагаемый законопроект имеет юридическую, политическую и историческую важность для Республики Молдова; он позволит стране выжить в сложных условиях и успешно развиваться. Кроме того, законодательное закрепление нейтралитета станет еще одной мерой доверия в рамках урегулирования приднестровского конфликта, что, в свою очередь, позволит приблизить реинтеграцию Молдовы.

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