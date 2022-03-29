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Газета "Кишиневские новости"

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Украина на переговорах в Стамбуле занимает жесткую позицию

Украина на переговорах в Стамбуле занимает жесткую позицию
29 марта
14:21 2022
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Украина не торгует людьми, землями и суверенитетом, и именно такую жесткую позицию президент Украины Владимир Зеленский поручил занимать украинской делегации на переговорах с российской стороной.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил вечером в понедельник, 28 марта, в эфире национального телемарафона, сообщается на сайте МИД Украины.
По словам Дмитрия Кулебы, программа минимум на переговорах в Турции – решение гуманитарных проблем. Программа максимум – прекращение огня, достижение постоянных договоренностей на этот счет.
«Мы с интересом ждем разговора двух делегаций, чтобы увидеть, россияне приедут на эти переговоры с готовностью реально о чем-то договариваться, или просто повторять свои требования, которые звучали с самого начала. Если мы увидим, что настроение изменилось, и они готовы к серьезному предметному разговору и сбалансированным договоренностям, тогда дело пойдет вперед. Если это будет снова повторение их пропагандистских штампов за закрытыми дверями, тогда разъедутся так же, как съехались», – отметил он.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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