Украина не торгует людьми, землями и суверенитетом, и именно такую жесткую позицию президент Украины Владимир Зеленский поручил занимать украинской делегации на переговорах с российской стороной.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил вечером в понедельник, 28 марта, в эфире национального телемарафона, сообщается на сайте МИД Украины.

По словам Дмитрия Кулебы, программа минимум на переговорах в Турции – решение гуманитарных проблем. Программа максимум – прекращение огня, достижение постоянных договоренностей на этот счет.

«Мы с интересом ждем разговора двух делегаций, чтобы увидеть, россияне приедут на эти переговоры с готовностью реально о чем-то договариваться, или просто повторять свои требования, которые звучали с самого начала. Если мы увидим, что настроение изменилось, и они готовы к серьезному предметному разговору и сбалансированным договоренностям, тогда дело пойдет вперед. Если это будет снова повторение их пропагандистских штампов за закрытыми дверями, тогда разъедутся так же, как съехались», – отметил он.