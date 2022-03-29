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Газета "Кишиневские новости"

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На Россию напали «наступательные киберсилы»

На Россию напали «наступательные киберсилы»
29 марта
14:18 2022
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МИД России 29 марта выступил с заявлением о том, что на фоне «специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины, США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны». В документе МИД говорится о ежедневных мощных ударах с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий, в результате которых подвергаются атакам государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. Фактически, утверждают в МИД, объявлен «международный призыв» антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков, по сути дела формирующих «наступательные киберсилы», организовавших сотни тысяч вредоносных атак в сутки.
«Беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно-технического воздействия в ведение этой кибервойны все шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима. По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом.
Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», – предупреждает МИД РФ.

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