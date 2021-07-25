НАСА сообщает о совершении их дроном Ingenuity юбилейного, 10-го, полета на Красном гиганте.

Килограммовый вертолет-дрон Ingenuity был доставлен на Марс 18 февраля на борту марсохода Perseverance в рамках программы по изучению гиганта. Свой первый полет на планете беспилотный разведчик совершил 19 апреля. Аппарат способен задерживаться над поверхностью Марса на 30 секунд и фотографировать местность. Юбилейный, самый сложный, полет был совершен Ingenuity на высоте 12 метров. Снимки, сделанные благодаря дрону, существенно помогут в изучении Марса. Ученые заявляют о важности вклада Ingenuity, как например углубленное изучение пылевых вихрей, которые вздымаются при подъеме вертолета над поверхностью.