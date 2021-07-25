В КНР от тайфуна «Ин-Фа» пострадали 10 млн человек
Разрушительный тайфун накрыл восточное побережье Китая всего через несколько дней после смертельных наводнений, размывших отдельные регионы страны. Об этом пишет ВВС.
Около полудня воскресенья, 25 июля, тайфун «Ин-Фа» достиг китайского города Чжоушань и стал шестым тайфуном, обрушившимся на регион, с начала 2021 год. Введен режим красной метеорологической опасности. Движение общественного транспорта приостановлено, власти рекомендуют гражданам не выходить из дома. Максимальная скорость ветра в эпицентре «Ин-Фа» достигает 38 метров в секунду. Местные жители передают сообщения о проплывающих по дорогам деревьях. Тайфун последовал сразу за разрушительными наводнениями в центральном Китае, в которых погибло около 60 человек. На месте работают команды спасателей. Число так или иначе пострадавших от «Ин-Фа» достигло 10 млн человек. Власти опасаются, что ситуация усугубится в связи с осадками, которые принесет тайфун.