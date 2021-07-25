Разрушительный тайфун накрыл восточное побережье Китая всего через несколько дней после смертельных наводнений, размывших отдельные регионы страны. Об этом пишет ВВС.

Около полудня воскресенья, 25 июля, тайфун «Ин-Фа» достиг китайского города Чжоушань и стал шестым тайфуном, обрушившимся на регион, с начала 2021 год. Введен режим красной метеорологической опасности. Движение общественного транспорта приостановлено, власти рекомендуют гражданам не выходить из дома. Максимальная скорость ветра в эпицентре «Ин-Фа» достигает 38 метров в секунду. Местные жители передают сообщения о проплывающих по дорогам деревьях. Тайфун последовал сразу за разрушительными наводнениями в центральном Китае, в которых погибло около 60 человек. На месте работают команды спасателей. Число так или иначе пострадавших от «Ин-Фа» достигло 10 млн человек. Власти опасаются, что ситуация усугубится в связи с осадками, которые принесет тайфун.