24 августа на Площади Великого национального собрания под патронатом Президента РМ прошел концерт «Освобождение», посвященный Дню освобождения Молдовы от фашизма

Впервые в ходе концерта около 50 тысяч человек, собравшиеся на площади, вместе с Архиерейским хором монастыря Курки под аккомпанемент Национального президентского оркестра спели символичную легендарную песню «Смуглянка».

Президент Молдовы произнес теплые слова благодарности участникам Ясско-Кишиневской операции, двое из которых поднялись на праздничную сцену. А также Игорь Додон обратился к собравшимся на площади гражданам страны, которые бурными овациями приветствовали участников освобождения Молдовы от фашизма. Глава государства отметил, что молдавскому народу есть чем гордиться, пока у нас есть такие ветераны и пока мы помним о великих победах за плечами.



– Уверен, что вместе с вами мы эту победу отстоим. Ее у нас никто не отнимет! Этот день в Молдове всегда будет днем освобождения, и никак по-другому! Это должно оставаться с нами на века! Будущего не будет, если мы забудем, сколько крови было пролито. Будем вместе, а я вас не подведу. Победа будет за нами! – твердо сказал президент.

От имени всех граждан Игорь Додон поблагодарил ветеранов и отметил важность того, чтобы о событиях тех давних лет знали и помнили молодые люди.

Игорь Додон под бурные аплодисменты и скандирования наградил участников Ясско-Кишиневской операции.

Высшую государственную награду — Орден республики — из рук главы государства получили:

— Гавлинский Тимофей Иосифович, гвардии полковник, в годы Великой Отечественной войны — артиллерист 89-го гвардейского артиллерийского полка. Прошел путь от Оргеева до Будапешта. Освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, кавалер двух медалей «За отвагу» и ордена Красной Звезды. Контужен во время боёв на Дунае.

— Бельская Лидия Алексеевна, майор медицинской службы, хирург военно-полевого госпиталя. Спасала жизни солдат и офицеров в ходе боёв на Калининском фронте, на Курской дуге, во время освобождения Украины, Молдавии и Польши. Дошла до Берлина. Вдова Героя Советского Союза, освободителя Кишинева — Алексея Ильича Бельского.

Также указом президента были награждены, но, к сожалению, по состоянию здоровья не смогли принять участие в праздничном мероприятии на ПВНС:

— Левин Александр Дмитриевич, майор, в годы войны — старший лейтенант. Командиром взвода принимал участие в боях под Сталинградом, где был ранен. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии и Австрии.

— Александров Николай Филиппович, старший лейтенант, командир автомобильной роты, участник освобождения Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Венгрии. С боями прошел от Николаева до Будапешта. Тяжело контужен у озера Балатон.

Напомним, что ранее в рамках концерта, посвященного Дню Победы, Игорь Додон наградил 15 ветеранов ВОВ. Они также получили из рук президента ордена республики.

Задолго до начала торжеств небольшая группа унионистов попыталась протестовать против проведения концерта на ПВНС. Впрочем, эта акция не нашла ни малейшей поддержки у присутствовавших сограждан. В руках у митингующих были румынские триколоры и плакаты. Они выкрикивали: «Все выступающие артисты – предатели», «Это день оккупации» и другие лозунги. Активность протестующих заметно спала, когда на площади стали собираться люди. А чуть позже эти несколько человек и вовсе затерялись в море зрителей, пришедших послушать прекрасную музыку в исполнении президентского оркестра, архиерейского хора монастыря «Курки» и знаменитого российского певца Григория Лепса. К началу концерта на Площади Великого национального собрания уже были десятки тысяч людей. Несколько унионистов в тот же день пришли и к зданию президентской администрации. Однако и тут они получили отпор от социалиста Иона Чебана, который убедительно объяснил им, кто в стране является предателем.

Стоит подчеркнуть, что мероприятия в честь освобождения Молдовы впервые за последние 10 лет прошли под эгидой президента, что, безусловно, придало всей акции особое значение.

Ольга ВИЕРУ.

Фото: http://socialistii.md/