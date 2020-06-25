По Святцам 26 июня День Ангела у Акулины, Александра, Александры Алексея, Андрея, Анны, Антонины, Даниила, Дмитрия, Ивана, Пелагеи.

В этот день рождаются сильные личности, спокойные и уверенные. Цельные и самодостаточные, они всегда будут пользоваться заслуженным уважением у окружающих. Именинники этого дня сильны духом и точно знают, как поступить в той или иной ситуации, потому с ними спокойно как в рабочей обстановке, так и дома. Рожденные в этот день часто бывают втянуты в конфликт из-за того, что не приемлют несправедливости. Хотя никогда сами не инициируют ссору, на брошенную перчатку обязательно ответят – это их принципиальная позиция, которая не всегда нравится окружающим. А вообще-то они мечтают о тихой и спокойной жизни.

Поздравляем именинников!

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