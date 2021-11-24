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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в Молдове адвокаты обвинили власть в дискриминации

Почему в Молдове адвокаты обвинили власть в дискриминации
24 ноября
21:30 2021
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Молдавские адвокаты назвали намерение властей увеличить размер сбора в фонд социального страхования дискриминирующим и неоправданным.

В публичном заявлении Союз адвокатов Молдовы призывает власти сохранить для свободных профессий размер таксы на уровне 2021.

«Отношение к представителям свободных профессий является дискриминационным в сравнении с другими плательщиками взносов в соцфонд», – считают адвокаты.

Представители Союза обратили внимание властей на то, что реформа должна затрагивать всех, а не только отдельные категории.

«Непозволительно увеличивать налоговую нагрузку только на определенные профессии или деятельность. Другими словами, если индивидуальный предприниматель или владелец патента будет иметь возможность застраховаться за 12 838 леев, получая весь спектр услуг, то и адвокат должен получат ту же возможность», – говорится в декларации.

Союз адвокатов потребовал встречи с членами парламентской комиссии, чтобы обсудить закон о бюджете социального страхования на 2022 г.

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